أعلن مودرن سبورت تعرض لاعبه أحمد مصطفى لإصابة بكسر في اليد أثناء التدريبات، ما سيؤدي إلى غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة لحين التعافي.

ترتيب مودرن سبورت بالدوري

ويأتي ذلك في وقت حساس، حيث يسعى الفريق لتحسين موقعه في جدول المجموعة الثانية من الدوري المصري، إذ يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة، ضمن صراع تفادي الهبوط.

موعد مباراة مودرن سبورت المقبلة

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة مرتقبة أمام الجونة في الجولة الرابعة، في مباراة يسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية رغم الغيابات.

يذكر أن أحمد مصطفى كان قد انضم إلى الفريق قادما من سموحة، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.