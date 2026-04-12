دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

1 0
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

لافتة مميزة.. بيزيرا يفاجئ شباب الزمالك في مباراة القمة

كتب : محمد خيري

03:23 م 12/04/2026

بيزيرا في مباراة شباب الزمالك

في لفتة لاقت إشادة داخل نادي الزمالك، حرص البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على التواجد في مجمع ملاعب الناشئين لمؤازرة فريق مواليد 2007 خلال مباراته أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

وجاء حضور بيزيرا لدعم لاعبي قطاع الناشئين وتشجيعهم في واحدة من المواجهات المهمة، حيث تابع اللقاء من أرض الملعب وتفاعل مع أحداثه بشكل لافت، في إطار سعيه لتحفيز اللاعبين الشباب ومنحهم دفعة معنوية خلال المباراة.

حازم إمام يستقبل بيزيرا

وكان في استقبال اللاعب حازم إمام، مسؤول قطاعات الكرة بالنادي، الذي حرص على توجيه التحية له على هذه المبادرة ودعمه لقطاع الناشئين.

وتعكس هذه اللفتة حرص لاعبي الفريق الأول بالزمالك على دعم فرق الناشئين، بما يسهم في رفع الروح المعنوية وتعزيز ثقافة الانتماء داخل النادي، خاصة في المباريات الكبرى.

الزمالك خوان بيزيرا الأهلي

بعد فشل "مفاوضات باكستان".. هل تنهار الهدنة وتشتعل الحرب بين إيران وأمريكا
