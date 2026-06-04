وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمنطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لاستخدامها في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار توجه الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة.

ويأتي القرار في ضوء خطط الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تخصيص 4317 فدانًا للصناعة في رأس الحكمة

كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4317.1 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتهدف هذه الخطوة إلى استخدامها في تنفيذ عدد من الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجستية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد خدمة عدد 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين، تبدأ من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

ويأتي القرار في التخصصات التي تتطلبها المنظومة الصحية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية بشكل منتظم للمواطنين في مختلف المحافظات.