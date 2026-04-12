يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الإياب المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة معتمد جمال، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد، عقب العودة من الجزائر، بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق في ذهاب نصف النهائي.

وعادت بعثة الزمالك إلى القاهرة مساء السبت، عقب رحلة استغرقت قرابة 4 ساعات، وذلك بعد الانتصار على شباب بلوزداد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا بالجزائر.

الزمالك يفوز على شباب بلوزداد

وحقق الزمالك فوزًا مهمًا في لقاء الذهاب، ليضع قدمًا في نهائي البطولة، فيما تُقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطاقة التأهل.