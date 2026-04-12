انتقد خالد الغندور قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بالسماح للنادي الأهلي بطلب الاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، معتبرًا أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام جميع الأندية للمطالبة بالحق نفسه.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع “فيس بوك” أن ذهاب وفد للاستماع إلى محادثات الـVAR يتم التعامل معه “كأنه جريمة قتل”، مشيرًا إلى أن سماح اتحاد الكرة بهذا الأمر يعني منطقياً أحقية أي نادٍ في طلب الإجراء ذاته.

وأضاف أن هذا التوجه قد يدفع أندية مثل سموحة إلى طلب الاستماع إلى محادثات حكام مبارياتهم، ما يثير المزيد من الجدل داخل منظومة التحكيم.

وأبدى الغندور تخوفه من وجود ترتيبات غير معلنة قد تؤدي إلى تقليل العقوبات أو التأثير على القرارات، رغم تأكيده أن اللوائح لا تسمح بذلك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إصلاح الكرة المصرية لن يتحقق إلا بالالتزام الصارم باللوائح والقوانين، بعيدًا عن تأثير الأندية الأكبر شعبية أو ضغط مواقع التواصل الاجتماعي.