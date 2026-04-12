دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

0 0
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

"كأنها جريمة قتل".. تعليق ناري من الغندور على حضور وفد الأهلي لاتحاد الكرة

كتب : محمد خيري

01:09 م 12/04/2026

الإعلامي خالد الغندور

انتقد خالد الغندور قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بالسماح للنادي الأهلي بطلب الاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، معتبرًا أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام جميع الأندية للمطالبة بالحق نفسه.

تصريحات خالد الغندور

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع “فيس بوك” أن ذهاب وفد للاستماع إلى محادثات الـVAR يتم التعامل معه “كأنه جريمة قتل”، مشيرًا إلى أن سماح اتحاد الكرة بهذا الأمر يعني منطقياً أحقية أي نادٍ في طلب الإجراء ذاته.

وأضاف أن هذا التوجه قد يدفع أندية مثل سموحة إلى طلب الاستماع إلى محادثات حكام مبارياتهم، ما يثير المزيد من الجدل داخل منظومة التحكيم.

وأبدى الغندور تخوفه من وجود ترتيبات غير معلنة قد تؤدي إلى تقليل العقوبات أو التأثير على القرارات، رغم تأكيده أن اللوائح لا تسمح بذلك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إصلاح الكرة المصرية لن يتحقق إلا بالالتزام الصارم باللوائح والقوانين، بعيدًا عن تأثير الأندية الأكبر شعبية أو ضغط مواقع التواصل الاجتماعي.

خالد الغندور الأهلي اتحاد الكرة

فيديو- وزير المالية يطلق مبادرة: طول ما نور ربنا موجود طفوا النور
اقتصاد

ضغوط نفسية واجتماعية .. محامي سيدة سموحة يكشف تفاصيل عن حياتها ونزاعاتها
أحمد بلال عن مقارنته بناصر منسي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"
ما السر الخفي وراء اللون الأصفر لأغلب الشخصيات الكرتونية؟- ستفاجئك الإجابة
يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
