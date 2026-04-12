شهدت الساعات الماضية، تطورات جديدة في أزمة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة المصري، بعد حضور وفد من مسؤولي القلعة الحمراء لمقر الاتحاد صباح اليوم الأحد.

الأزمة كانت في مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري، والتي شهدت احتجاجًا رسميًا من الأحمر علي بعض القرارات التحكيمية، والتي طالب فيها باستماع محادثة الفار لحكام المباراة.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا.

وفد الأهلي حضر اليوم الأحد، متمثلًا في سيد عبدالحفيظ، جمال جبر، ناصر عباس، خبير أصوات، ولكن الجلسة لم تتم وغادر وقد الأهلي مقر الاتحاد دون اكتمال جلسة الاستماع.

سبب عدم اكتمال جلسة استماع وفد الأهلي لمحادثة الفار

كشف مصدر مطلع بالاتحاد المصري في تصريحات لمصراوي، أن جلسة وفد النادي الأهلي مع اتحاد الكرة لاستماع محادثة الفار بمباراة سيراميكا لم تتم .

وأوضح المصدر: "اتحاد الكرة وضع بعض الشروط وحدد أشخاص معينة لحضور جلسة الاستماع، وهو ما لم يحدث في وفد الأهلي بعد حضور أفراد لم يكن ضمن المصرح بهم".

وأضاف: "وفد الأهلي لم يصطحب أي فرد من الجهاز الفني أو الإداري ولا يوجد شخص تنطبق عليه الشروط التي حددها اتحاد الكرة".

وأشار: "المسؤول المتواجد باتحاد الكرة تواصل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأبلغهم بوجود سيد عبدالحفيظ ووفد مرافق له، ومجلس اتحاد الكرة أبلغ المسؤول بالموافقة على دخول سيد عبدالحفيظ لغرفة الاستماع ومعه اثنين ممن تنطبق عليهما الشروط".

وواصل المصدر: "الموظف المسؤول أبلغ مجلس الاتحاد أنه لا يوجد شخص تنطبق عليه الشروط، ليقرر مجلس الاتحاد عدم بدء جلسة الاستماع".

وأضاف: "اتحاد الكرة رفض دخول أي فرد لا تنطبق عليه الشروط، ورفض عقد اجتماع جلسة الاستماع، ليغادر وقد النادي الأهلي مقر الجبلاية".

