تناولوا أرز فاسد.. إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

02:50 م 12/04/2026

تسمم غذائى

أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة أرز فاسد داخل منزلهم بمدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخطار أمني واستجابة سريعة

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، يفيد بوصول المصابين وهم "أ.س.ر" (40 عامًا)، وزوجته "ص.ر.م" (30 عامًا)، ونجليهما "م.أ" (4 أعوام)، و"ن.أ" (11 عامًا)، يعانون من أعراض إعياء شديد وقيء مستمر.


تبين أن المصابين تعرضوا لحالة تسمم غذائي نتيجة تناول طعام فاسد، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم فور وصولهم، مع وضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية.

الإجراءات القانونية

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من أسباب التسمم.

تسمم غذائي بني سويف مدينة ناصر أرز فاسد إصابة أسرة مستشفى بني سويف التخصصي

ما السر الخفي وراء اللون الأصفر لأغلب الشخصيات الكرتونية؟- ستفاجئك الإجابة
علاقات

ما السر الخفي وراء اللون الأصفر لأغلب الشخصيات الكرتونية؟- ستفاجئك الإجابة
بعد انهيار "محادثات باكستان".. إسرائيل تستعد لاستئناف الحرب على إيران
شئون عربية و دولية

بعد انهيار "محادثات باكستان".. إسرائيل تستعد لاستئناف الحرب على إيران
بعد فشل "مفاوضات باكستان".. هل تنهار الهدنة وتشتعل الحرب بين إيران وأمريكا
شئون عربية و دولية

بعد فشل "مفاوضات باكستان".. هل تنهار الهدنة وتشتعل الحرب بين إيران وأمريكا
تحذير لـ5 أبراج بسبب وجود القمر ببرج الدلو.. خسائر مالية وقرارات صعبة
علاقات

تحذير لـ5 أبراج بسبب وجود القمر ببرج الدلو.. خسائر مالية وقرارات صعبة

ضغوط نفسية واجتماعية .. محامي سيدة سموحة يكشف تفاصيل عن حياتها ونزاعاتها
أخبار المحافظات

ضغوط نفسية واجتماعية .. محامي سيدة سموحة يكشف تفاصيل عن حياتها ونزاعاتها

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية