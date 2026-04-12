أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة أرز فاسد داخل منزلهم بمدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخطار أمني واستجابة سريعة

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، يفيد بوصول المصابين وهم "أ.س.ر" (40 عامًا)، وزوجته "ص.ر.م" (30 عامًا)، ونجليهما "م.أ" (4 أعوام)، و"ن.أ" (11 عامًا)، يعانون من أعراض إعياء شديد وقيء مستمر.



تبين أن المصابين تعرضوا لحالة تسمم غذائي نتيجة تناول طعام فاسد، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم فور وصولهم، مع وضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية.

الإجراءات القانونية

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من أسباب التسمم.