دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

0 0
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

يتقدمهم عبدالحفيظ.. وفد الأهلي يصل اتحاد الكرة لاستماع محادثة الـ VAR

كتب : مصراوي

11:44 ص 12/04/2026

سيد عبدالحفيظ

وصل وفد من الأهلي إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لحضور جلسة الاستماع إلى تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) الخاصة بمباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة اتحاد الكرة على طلب النادي الأهلي بالاطلاع على محادثات غرفة الـVAR، في أعقاب الجدل التحكيمي الذي شهدته المباراة، لا سيما بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر في الدقائق الأخيرة.

وبحسب مصدر خاص، وصل الوفد إلى مقر الاتحاد في وقت مبكر، على أن تبدأ جلسة الاستماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وسط ترقب كبير لنتائجها.

حضور سيد عبدالحفيظ رغم رفض اتحاد الكرة

وضم وفد الأهلي سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، رغم صدور قرار سابق من اتحاد الكرة يقضي بعدم أحقيته في حضور الجلسة، حيث حدد الاتحاد الحضور في ممثل واحد من الجهاز الفني وآخر من الجهاز الإداري.

فقد النطق والحركة.. السيد حافظ يكشف تطورات حالة سامي عبدالحليم الصحية
