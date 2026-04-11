أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد عودة بعثة الفريق للقاهرة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدا الأحد، بعد الفوز على شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية.

وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت 11 أبريل الجاري، بعد الفوز أمس الجمعة على شباب بلوزداد بهدف دون مقابل، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

قرار من معتمد جمال بعد الفوز على شباب بلوزداد

ومنح معتمد جمال المدير الفني للفارس الأبيض لاعبي الفريق، راحة من التدريبات غدا الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء العودة.

نتيجة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية

وحقق نادي الزمالك فوزًا غاليًا أمس الجمعة 10 أبريل، على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأقيمت مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد أمس، على ستاد "نيلسون مانديلا" بالجزائر، ليقطع الأبيض شوطًا نحو التأهل للنهائي.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفارس الأبيض ونظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل، على ستاد "القاهرة الدولي".

