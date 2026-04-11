دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

0 0
21:00

نهضة بركان

الدوري المصري

بيراميدز

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

2 1
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
18:30

فولهام

أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد عودة بعثة الفريق للقاهرة

كتب : يوسف محمد

08:47 م 11/04/2026
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (7) (1)
    الزمالك وشباب بلوزداد
    الزمالك وشباب بلوزداد 1
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (6) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (1) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (5) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (10) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (11) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (13) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (16) (1)

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدا الأحد، بعد الفوز على شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية.

وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت 11 أبريل الجاري، بعد الفوز أمس الجمعة على شباب بلوزداد بهدف دون مقابل، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ومنح معتمد جمال المدير الفني للفارس الأبيض لاعبي الفريق، راحة من التدريبات غدا الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء العودة.

وحقق نادي الزمالك فوزًا غاليًا أمس الجمعة 10 أبريل، على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأقيمت مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد أمس، على ستاد "نيلسون مانديلا" بالجزائر، ليقطع الأبيض شوطًا نحو التأهل للنهائي.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفارس الأبيض ونظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل، على ستاد "القاهرة الدولي".

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"بعد هدف سموحة".. الأهلي يفشل في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة
ثلث الثروة للزوجة.. مشروع قانون جديد بالبرلمان ينظم الرؤية ونفقة الزوجة
هاجر السراج تحتفل بزفاف شقيقتها وسط الأهل والأصدقاء
أمطار خفيفة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
