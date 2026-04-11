أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد عودة بعثة الفريق للقاهرة

"بعد هدف سموحة".. الأهلي يفشل في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة بالدوري المصري

علق الحكم الدولي السابق توفيق السيد ونائب رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، على ركلة الجزاء التي تم احتسابها اليوم للمصري البورسعيدي أمام فريق بيراميدز.

وكان طارق مجدي حكم مباراة المصري وبيراميدز، احتسب ركلة جزاء لصالح الفريق البورسعيدي في الدقيقة 76، ليسجل منها صلاح محسن هدف المصري الأول في اللقاء، وسط اعتراضات قوية من لاعبي بيراميدز على اللعبة.

نتيجة مباراة المصري وبيراميدز بالدوري المصري

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة النادي المصري البورسعيدي أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية بالدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده من النقاط، إلى 44 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع المصري رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 33 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

تصريحات توفيق السيد عن ركلة جزاء المصري أمام بيراميدز

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها اليوم للمصري أمام بيراميدز غير صحيحة ولا يوجد بها أي مخالفة على المدافع".

وأضاف: "يد مدافع بيراميدز كانت في محيط جسده، لم تكبر من حجم الجسم، لدى حالة تعجب من قرار الحكم باحتساب اللعبة، ومن وجهة نظري احتساب هذه اللعبة ركلة جزاء خطأ كارثي".

والجدير بالذكر أن الحكم طارق مجدي كان قد احتسب ركلة جزاء لبيراميدز أيضًا، في الدقيقة 8+90، إلا أن مروان حمدي مهاجم بيراميدز أهدر الكرة.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

وفي سياق متصل يستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره الزمالك، يوم 23 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة بيراميدز والمصري في الدوري

محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي تطورات أزمة المنشطات الخاصة باللاعب




