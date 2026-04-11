هيئة البث الإسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "هش للغاية"

كتب : وكالات

09:23 م 11/04/2026

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة قائمة مطالب تشمل إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وإنهاء برنامجها النووي، وفصل القتال في لبنان عن الساحة الإيرانية.

ونقلت هيئة البث، عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران “هش للغاية”، وأن التقييمات تميل إلى التشاؤم أكثر من التفاؤل.

وأكد المصدر الأمني أن هناك تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتقليص هجماته في لبنان، خصوصًا في العاصمة بيروت خلال الأيام المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الاستعدادات جارية لاحتمال العودة إلى الحرب حتى قبل انتهاء الأسبوعين.

