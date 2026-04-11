أفاد التلفزيون الإيراني بأن المفاوضون الأمريكيين لا يزالون يصرون على مطالب مفرطة خلال المفاوضات الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأوضح التلفزيون الإيراني، أنه تم عقد جولتين من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، ومن المقرر عقد جولة ثالثة مساء اليوم أو غدًا.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع على المفاوضات أن واشنطن تتوقع الحصول عبر التفاوض على ما فشلت في تحقيقه خلال الحرب.

كما نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني، أن المطالب المفرطة للوفد الأمريكي عرقلت تقدم الفرق الفنية في التوصل إلى إطار مشترك للمفاوضات.

وأضافت المصادر الإيرانية، أن المشاورات مستمرة، وأن إيران تصر على الحفاظ على منجزاتها العسكرية وتؤكد ضرورة ضمان حقوق شعبها.

وأشارت المصادر الإيرانية، إلى أن ملف مضيق هرمز يعد من أبرز القضايا التي تشهد خلافا جديًا بين الجانبين الإيراني والأمريكي.