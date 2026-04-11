التلفزيون الإيراني: مطالب أمريكية مفرطة تعرقل تقدم مفاوضات إسلام آباد

كتب : وكالات

09:04 م 11/04/2026

إيران وأمريكا

أفاد التلفزيون الإيراني بأن المفاوضون الأمريكيين لا يزالون يصرون على مطالب مفرطة خلال المفاوضات الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأوضح التلفزيون الإيراني، أنه تم عقد جولتين من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، ومن المقرر عقد جولة ثالثة مساء اليوم أو غدًا.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع على المفاوضات أن واشنطن تتوقع الحصول عبر التفاوض على ما فشلت في تحقيقه خلال الحرب.
كما نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني، أن المطالب المفرطة للوفد الأمريكي عرقلت تقدم الفرق الفنية في التوصل إلى إطار مشترك للمفاوضات.
وأضافت المصادر الإيرانية، أن المشاورات مستمرة، وأن إيران تصر على الحفاظ على منجزاتها العسكرية وتؤكد ضرورة ضمان حقوق شعبها.
وأشارت المصادر الإيرانية، إلى أن ملف مضيق هرمز يعد من أبرز القضايا التي تشهد خلافا جديًا بين الجانبين الإيراني والأمريكي.

فيديو قد يعجبك



أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد عودة بعثة الفريق للقاهرة
محمود محيي الدين: الاستعداد لما بعد صندوق النقد ضرورة لا تحتمل التأجيل
أمطار خفيفة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
واقعة غريبة في الشرقية.. ظهور نسانيس على أسطح منازل قرية الزنكلون
"جاهزون؟".. صراع ترامب وبايدن ينتقل إلى "حلبة المصارعة"
تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات