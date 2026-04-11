أعلن النادي الأهلي، فبي بيان رسمي، مطالبة لجنتي الأندية والتظلمات، بإلغاء العقوبات على لاعبيه، بسبب مباراة سيراميكا كليوباترا.

قال الأهلي، في بيان رسمي: "تقدم النادي صباح اليوم بتظلم إلى كل من رابطة الأندية المحترفة، ولجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم من القرارات الصادرة عن لجنة المسابقات والتي نصت على إيقاف الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة مباراة واحدة، وغرامة مالية 5 آلاف جنيه، وإيقاف محمد الشناوي أربع مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20 ألف جنيه".

وأضاف: "وطالب الأهلي في تظلمه للجهتين بإلغاء القرارات المشار إليها بعد ثبوت الخصومة مع حكم المباراة محمود وفا، وتقديم الأهلي ولاعبيه شكوى ضده إلى لجنة الانضباط عقب تجاوزه في حق لاعبي الأهلي الشناوي وتريزيجيه وحسين الشحات بالألفاظ غير اللائقة والدفع باليد في سابقة خطيرة في الملاعب المصرية".

