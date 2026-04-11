الدوري المصري

بيراميدز

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 2
13:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

فولهام

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
18:30

اسبانيول

إعلان

تجاوز في حقهم.. الأهلي يطالب رابطة الأندية بإلغاء العقوبات على لاعبيه

كتب : هند عواد

04:28 م 11/04/2026 تعديل في 04:32 م

شعار النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي، فبي بيان رسمي، مطالبة لجنتي الأندية والتظلمات، بإلغاء العقوبات على لاعبيه، بسبب مباراة سيراميكا كليوباترا.

بيان عاجل من الأهلي بشأن معاقبة لاعبيه

قال الأهلي، في بيان رسمي: "تقدم النادي صباح اليوم بتظلم إلى كل من رابطة الأندية المحترفة، ولجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم من القرارات الصادرة عن لجنة المسابقات والتي نصت على إيقاف الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة مباراة واحدة، وغرامة مالية 5 آلاف جنيه، وإيقاف محمد الشناوي أربع مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20 ألف جنيه".

وأضاف: "وطالب الأهلي في تظلمه للجهتين بإلغاء القرارات المشار إليها بعد ثبوت الخصومة مع حكم المباراة محمود وفا، وتقديم الأهلي ولاعبيه شكوى ضده إلى لجنة الانضباط عقب تجاوزه في حق لاعبي الأهلي الشناوي وتريزيجيه وحسين الشحات بالألفاظ غير اللائقة والدفع باليد في سابقة خطيرة في الملاعب المصرية".

الأهلي سيراميكا كليوباترا رابطة الأندية

إعلان

