قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة حققت وفرا في الاستهلاك الأقصى اليومي بنحو 18 ألف ميجاوات ساعة خلال أسبوع واحد منذ تطبيق إجراءات الحكومة بغلق المحال بداية من الساعة 9 مساء والعمل عن بعد يوم الأحد.

وقال عبد الغني، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، إن القيمة المالية لهذا الوفر تبلغ حوالي 800 ألف دولار لكل 1000 ميجاوات ساعة، مما يعني وجود وفر مادي بنحو 14.4 مليون دولار خلال أسبوع من ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة رصدت خلال الفترة الماضية التغيرات في استهلاك الطاقة لتقييم العائد من قرارات الحكومة بترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أنه تم تمديد ساعات الغلق حتى الحادية عشرة مساء اعتبارا من الجمعة الماضية وحتى 27 أبريل الجاري.

وأشار إلى أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أكد خلال اجتماعه اليوم نجاح سياسات الحكومة في توفير 18 ألف ميجاوات ساعة خلال الأسبوع الماضي، موضحا الفرق بين الوفر وترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة.

وشدد منصور عبد الغني على أن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات المعنية على ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، معلقا: "وفر 1000 ميجاوات ساعة يعادل 800 ألف دولار"، مؤكدا أن الوزارة أجرت دراسة خلال مارس الماضي وأظهرت أنه رغم زيادة الطاقة بنسبة 3.3% مقارنة بمارس 2025، إلا أن نسبة الوقود الذي حصلت عليه المحطات انخفضت بنسبة 2.1%.