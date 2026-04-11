مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 2
13:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
18:30

فولهام

الدوري الإسباني

برشلونة

2 1
18:30

اسبانيول

جميع المباريات

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة بيراميدز والمصري في الدوري

كتب : يوسف محمد

07:21 م 11/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز (4)_4
    لقطات من مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز (3)_3
    لقطات من مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز (2)_2
    لقطات من مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز (3)_3
    لقطات من مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز (4)_4
    لقطات من مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز (2)_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وافتتح أهداف المباراة اللاعب كريم بامبو لصالح فريق المصري في الدقيقة 77 من عمر المباراة، قبل أن يحرز مروان حمدي هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 3+90 من عمر المباراة.

وأضاع بيراميدز فرصة تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، بعدما أهدر مروان حمدي مهاجم الفريق ركلة جزاء في الدقيقة 9+90، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

وبهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 44 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، من 21 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، رفع المصري البورسعيدي رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، من 22 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري المصري

وفي سياق متصل، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره الزمالك يوم 23 أبريل المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 23 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي تطورات أزمة المنشطات الخاصة باللاعب

"عودة الشحات".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سموحة بالدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري نادي بيراميدز بيراميدز والمصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دون إصابات.. تفاصيل حريق داخل مستشفى القصر العيني
بغطاء رأس.. بسنت أبو باشا تنشر صورًا من تونس والنجوم يعلقون
لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 0 فولهام.. محاولات من فولهام لتقليص الفارق
تجاوز في حقهم.. الأهلي يطالب رابطة الأندية بإلغاء العقوبات على لاعبيه
أخبار

المزيد

إعلان

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات