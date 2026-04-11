التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة بيراميدز والمصري في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وافتتح أهداف المباراة اللاعب كريم بامبو لصالح فريق المصري في الدقيقة 77 من عمر المباراة، قبل أن يحرز مروان حمدي هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 3+90 من عمر المباراة.

وأضاع بيراميدز فرصة تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، بعدما أهدر مروان حمدي مهاجم الفريق ركلة جزاء في الدقيقة 9+90، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

وبهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 44 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، من 21 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، رفع المصري البورسعيدي رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، من 22 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري المصري

وفي سياق متصل، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره الزمالك يوم 23 أبريل المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 23 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

