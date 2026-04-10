وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ستاد "نيلسون مانديلا" بالجزائر، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية

ويحل نادي الزمالك ضيفا على حساب نظيره شباب بلوزداد، في اللقاء المقرر إقامته على ستاد "نيلسون مانديلا"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضر عدد كبير من جماهير فريق شباب بلوزداد الجزائري، إلى ستاد "نيلسون مانديلا"، لدعم اللاعبين في مباراة الزمالك اليوم بالكونفدرالية.

نتيجة مباراة الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

وكان نادي الزمالك تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في ربع نهائي البطولة، على حساب نظيره أوتوهو الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وفي السايق ذاته، تمكن نادي شباب بلوزداد الجزائري من التأهل للدور ذاته، بعدما تخطى في ربع النهائي فريق المصري البورسعيدي.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 17 أبريل الجاري، في إياب نصف نهائي البطولة.

أقرأ أيضًا:

