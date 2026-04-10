الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

21:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

ريال مدريد

21:00

جيرونا

إعلان

الخطيب يهنئ يد الأهلي بعد حسم لقب دوري المحترفين مبكراً

كتب : نهي خورشيد

07:03 م 10/04/2026 تعديل في 07:08 م

الخطيب

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد والجهازين الفني والإداري والطبي، عقب التتويج بلقب دوري المحترفين قبل نهاية المسابقة بجولتين.

تهنئة الخطيب ليد الأهلي


وأشاد رئيس النادي بالأداء القوي والروح القتالية التي أظهرها اللاعبين طوال مشوار الدوري، مؤكداً ثقته في قدرة الفريق على مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلي أو القاري.


كما وجه الخطيب التهنئة لجماهير الأهلي التي تساند فرق النادي المختلفة باستمرار.

تهنئة الخطيب
كواليس تتويج الأهلي باللقب الرابع على التوالي


ونجح فريق رجال اليد بالأهلي في حسم لقب الدوري للمرة الرابعة توالياً والـ27 في تاريخ النادي، مضيفاً بذلك اللقب الثالث له خلال الموسم الجاري بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية في المغرب والسوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.


وجاء حسم الدرع بعد فوز كبير على سبورتنج بنتيجة 43-23، في مباراة شهدت تفوق واضح للأهلي على مدار شوطي اللقاء.


خروج الزمالك من سباق اللقب


واستفاد الأهلي من تعثر منافسه التقليدي الزمالك، الذي تعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 23-23 في الجولة ذاتها.


نتيجة مباراة يد الأهلي السابقة


وكان الأهلي حقق الفوز في الجولة السابقة على سموحة بنتيجة 29-25، إذ من المقرر أن يختتم دوري المحترفين لكرة اليد لموسم 2025-2026 يوم 24 أبريل الجاري بمواجهة القمة المرتقبة بين الأحمر والأبيض.

كيف يتعامل الشرع مع أطفال زنا المحارم ومرتكب الفاحشة بواقعة المنوفية؟
6 أطعمة تسبب روائح كريهة للجسم.. ما الحل؟
من 665 لـ 805 ألف جنيه.. كيف تغيرت أسعار أريزو 5 بعد 3 زيادات متتالية
ترامب: إيران لا تملك أوراقا سوى ابتزاز العالم عبر الممرات المائية
انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع

إعلان

إعلان

