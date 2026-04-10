حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد والجهازين الفني والإداري والطبي، عقب التتويج بلقب دوري المحترفين قبل نهاية المسابقة بجولتين.

تهنئة الخطيب ليد الأهلي



وأشاد رئيس النادي بالأداء القوي والروح القتالية التي أظهرها اللاعبين طوال مشوار الدوري، مؤكداً ثقته في قدرة الفريق على مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلي أو القاري.



كما وجه الخطيب التهنئة لجماهير الأهلي التي تساند فرق النادي المختلفة باستمرار.



كواليس تتويج الأهلي باللقب الرابع على التوالي



ونجح فريق رجال اليد بالأهلي في حسم لقب الدوري للمرة الرابعة توالياً والـ27 في تاريخ النادي، مضيفاً بذلك اللقب الثالث له خلال الموسم الجاري بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية في المغرب والسوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.



وجاء حسم الدرع بعد فوز كبير على سبورتنج بنتيجة 43-23، في مباراة شهدت تفوق واضح للأهلي على مدار شوطي اللقاء.



خروج الزمالك من سباق اللقب



واستفاد الأهلي من تعثر منافسه التقليدي الزمالك، الذي تعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 23-23 في الجولة ذاتها.



نتيجة مباراة يد الأهلي السابقة



وكان الأهلي حقق الفوز في الجولة السابقة على سموحة بنتيجة 29-25، إذ من المقرر أن يختتم دوري المحترفين لكرة اليد لموسم 2025-2026 يوم 24 أبريل الجاري بمواجهة القمة المرتقبة بين الأحمر والأبيض.

إقرأ أيضاً:

