كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد بشأن نية النادي التقدم بطلب لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق خلال المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري المصري، في ظل الجدل التحكيمي الأخير.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن الزمالك لا يعتزم طلب حكام أجانب، مشيرًا إلى أن هذا الخيار يحمل تكلفة مالية كبيرة دون ضرورة، في ظل الثقة في منظومة التحكيم الحالية.

وأوضح: "لا نرى مبررًا لاستقدام حكام أجانب، ومن الأفضل توجيه هذه الأموال إلى تحفيز اللاعبين، خاصة في ظل الأداء المميز الذي يقدمه الفريق وتصدره جدول ترتيب الدوري حتى الآن".

ويتصدر الزمالك جدول الدوري المصري برصيد 46 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ43 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 41 نقطة.

وكان الفريق الأبيض قد استهل مشواره في مرحلة التتويج بفوز كبير على المصري بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتأتي هذه التطورات على خلفية الأزمة التحكيمية التي شهدتها مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، بعد جدل واسع حول إحدى اللقطات داخل منطقة الجزاء في الدقائق الأخيرة، قبل أن يؤكد الحكم قراره بعدم احتساب مخالفة عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو.