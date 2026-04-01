نجم الزمالك السابق: رضا عبد العال هو "لويس فيجو" وليس زيزو

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مصطفى فتحي لاعب بيراميدز يمتلك مهارات فنية تفوق أحمد سيد "زيزو"، رغم إشادته الكبيرة بإمكانيات لاعب الزمالك.

وقال عبد الملك، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح: "مصطفى فتحي أمهر من زيزو، لكن زيزو لاعب كرة ممتاز وطور نفسه بشكل كبير جدًا".

وأضاف: "رضا عبد العال هو لويس فيجو الكرة المصرية، وليس زيزو".

الحديث عن رحيل إمام عاشور وزيزو

وتطرق عبد الملك للحديث عن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، قائلًا: "حسام حسن ممكن يكون بيحب ويكره، لكن في النهاية بيدور على شغله".

كما أبدى حزنه لانتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، مؤكدًا: "زعلت على إمام عاشور أكثر من زيزو وبن شرقي".

وكشف نجم الزمالك السابق عن طموحاته التدريبية، قائلاً: "عندي ثقة أني سأكون مديرًا فنيًا لنادي الزمالك خلال 3 أو 4 سنوات".

واختتم تصريحاته: "عُرض عليّ منصب مدير كرة من قبل، لكني رفضت لأني فني ولست إداريًا، وأفضل العمل كمدير فني".