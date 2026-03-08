ضمنها إيقاف لاعب الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الحادية والعشرون من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وشهدت العقوبات إيقاف لاعب الزمالك محمد شحاتة بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، كما شهدت إيقاف مدرب المقاولون العرب 3 مباريات بعد التلفظ بعبارات بذيئة في مواجهة الأهلي.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة المقاولون العرب والأهلي :

إيقاف أوجيري جواكيم ، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف مصطفى جمال عبد المجيد ، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

منع أسلام محمد فتحي عبد الحميد مدرب فريق المقاولون العرب من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الجمهور.

مباراة بتروجت وطلائع الجيش:

إيقاف اسلام السعيد عبد المقصود ،لاعب فريق طلائع الجيش، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي :

إيقاف، عمرو محمد عيد السولية لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف، محمد فتحي محمود محمد ،لاعب فريق البنك الأهلي ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري والإسماعيلي :

إيقاف خالد صبحي احمد أحمد زيد ، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك والاتحاد :

إيقاف محمد محمد شحاته محمود ،لاعب فريق الزمالك، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

إيقاف كريم إبراهيم أحمد الديب ،لاعب فريق الاتحاد، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مباراة سموحة ومودرن سبورت :

إيقاف محمد صبري محمد شحاته لاعب فريق مودرن سبورت أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف ومن ثم الأعتداء على الحكم بالدفع والجذب واستعمال اليد بدون عنف.

مباراة غزل المحلة وفاركو :

إيقاف محمود عبد الحليم محمد، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة كهرباء الإسماعيلية وإنبي :

إيقاف جوزيف جوناثان ،لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية ، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

إيقاف أبو المجد محمد مصطفى مدرب عام فريق كهرباء الإسماعيلية ، مباراة ، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

إيقاف مروان محمد مصطفى داود لاعب فريق إنبي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.