تحدث مرضية جعفري، مدرب منتخب إيران لكرة القدم النسائية، عن معاناة اللاعبات خلال بطولة كأس آسيا، بعد انقطاع التواصل مع عائلاتهن.

مباراة إيران وأستراليا

يواجه منتخب إيران نظيره الأسترالي، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد خسارة المباراة الافتتاحية من كوريا الجنوبية، بثلاثية نظيفة.

معاناة لاعبات إيران

قالت مرضية جعفري، في تصريحات لوسائل إعلام أسترالية: "نحن سعداء للغاية بدعم أبناء الجالية الإيرانية الأسترالية لنا، من الواضح أننا نشعر بقلق بالغ على عائلاتنا وأحبائنا وجميع الناس داخل بلدنا الذي انقطعت صلتنا به بشكل كامل".

وأضافت: "نحن هنا لنلعب كرة القدم باحتراف، وسنبذل قصارى جهدنا للتركيز على المباراة المقبلة".

وفقدت لاعبات منتخب إيران والجهاز الفني التواصل مع عائلتهن، بسبب انقطاع الإنترنت، إثر قصف الولايات المتحدة وإسرائيل بلادهن.

ويشارك منتخب إيران للسيدات في بطولة كأس آسيا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2022، التي لم يحقق فيها أي فوز، واستقبلت شباكه 12 هدفا ولم يسجل أي هدف.

وفي هذه النسخة يأتي منتخب إيران في المجموعة الأولى التي تضم كل من، أستراليا، كوريا الجنوبية والفلبين.



اقرأ أيضًا:

تصرف مفاجئ من لاعبات إيران أثناء عزف النشيد الوطني لبلادهن



بعد تغريم النادي بسببه.. ماذا قدم يانيك فيريرا مع الزمالك في 3 أشهر؟



