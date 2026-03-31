وقع المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، على عقود انتقاله إلى نادي فالنسيا الإسباني، على أن يتم إتمام الصفقة رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ديانج (28 عامًا) مع الأهلي الصيف المقبل، ليكون انتقاله إلى صفوف "الخفافيش" صفقة انتقال حر.

تفاصيل توقيع ديانج لفالنسيا

وكشف مصدر خاص أن ديانج حصل على توقيع نادي فالنسيا إلكترونيًا خلال الساعات الأخيرة من مساء الإثنين، مؤكّدًا بذلك إغلاق ملف تجديد عقده مع الأهلي نهائيًا، بعد محاولات الإدارة لإقناعه بالبقاء نظرًا لدوره المؤثر مع الفريق منذ انضمامه.

بهذا الانتقال، يختتم أليو ديانج مسيرة ناجحة مع الأهلي ويبدأ تحديًا جديدًا في الدوري الإسباني.