مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

باراجواي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
20:45

بولندا

حكايته انتهت مع الأهلي.. أليو ديانج يوقع لـ فالنسيا الإسباني إلكترونيا

كتب- مراسل الأهلي:

02:37 م 31/03/2026 تعديل في 02:51 م

نجم الوسط المالي أليو ديانج

وقع المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، على عقود انتقاله إلى نادي فالنسيا الإسباني، على أن يتم إتمام الصفقة رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ديانج (28 عامًا) مع الأهلي الصيف المقبل، ليكون انتقاله إلى صفوف "الخفافيش" صفقة انتقال حر.

تفاصيل توقيع ديانج لفالنسيا

وكشف مصدر خاص أن ديانج حصل على توقيع نادي فالنسيا إلكترونيًا خلال الساعات الأخيرة من مساء الإثنين، مؤكّدًا بذلك إغلاق ملف تجديد عقده مع الأهلي نهائيًا، بعد محاولات الإدارة لإقناعه بالبقاء نظرًا لدوره المؤثر مع الفريق منذ انضمامه.

بهذا الانتقال، يختتم أليو ديانج مسيرة ناجحة مع الأهلي ويبدأ تحديًا جديدًا في الدوري الإسباني.

أليو ديانج الأهلي فالنسيا الإسباني

فيديو قد يعجبك



كابوس الثانوية.. كيف أوقع رجل أعمال شهير "طلاب سودانين" في فخ النصب؟
حوادث وقضايا

كابوس الثانوية.. كيف أوقع رجل أعمال شهير "طلاب سودانين" في فخ النصب؟
"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟
"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟
التذكرة الأخيرة.. رحلة في ذاكرة "ترام الرمل" قبل التطوير
التذكرة الأخيرة.. رحلة في ذاكرة "ترام الرمل" قبل التطوير
كواليس اللحظات الأخيرة.. الداخلية تكشف سر وفاة صانعة محتوى في الهرم
كواليس اللحظات الأخيرة.. الداخلية تكشف سر وفاة صانعة محتوى في الهرم
"أحمق أم واثق؟".. طارق الشناوي يعلق على تغيير مطرب الأوبرا كلمات "لست قلبي"
"أحمق أم واثق؟".. طارق الشناوي يعلق على تغيير مطرب الأوبرا كلمات "لست قلبي"

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة