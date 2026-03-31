مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

باراجواي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
20:45

بولندا

نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري والأبيض سيتأثر

كتب : محمد خيري

01:17 م 31/03/2026

الأهلي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم، مستندًا إلى خبرة الفريق وقدرته على حسم البطولات.

وقال التابعي، خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة CBC: "الأهلي سيتوج بالدوري هذا الموسم، لأنه دائمًا يمتلك الحظ والخبرة في حسم المنافسات".

وأضاف أن فترة التوقف الدولي جاءت في توقيت مثالي للأهلي، حيث استفاد اللاعبون من مشاركاتهم مع منتخب مصر، بينما سيتأثر الزمالك بسبب توقفه عن الاستفادة من الفترة الجيدة التي كان يمر بها قبل التوقف، مؤكدًا صعوبة تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين نتيجة قائمة اللاعبين الحالية.

بيراميدز خارج المنافسة هذا الموسم

وأشار التابعي إلى أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال يقوم بعمل جيد رغم الظروف الصعبة، ووجّه رسالة لجماهير الزمالك قائلاً: "أي انتقادات يجب أن توجه لمجلس الإدارة، وليس للاعبين أو الجهاز الفني، لأن المجلس هو المسؤول عن ما يحدث داخل النادي".

وتوقع التابعي ترتيب فرق الدوري قائلاً: "الأهلي سيتوج بالبطولة، والزمالك سيحتل المركز الثاني، وسيراميكا كليوباترا في المركز الثالث، وبيراميدز رابعًا"، مشيرًا إلى تفوق الأهلي على الزمالك في ملف الرعاية والتسويق حتى في الفترات التي كان يتوج فيها الأبيض بالبطولات.

الأهلي الزمالك بشير التابعي الدوري المصري بيراميدز

