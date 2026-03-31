حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟

نفى مصدر مسؤول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن وجود تسريب إشعاعي.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات لـ"مصراوي"، أن التفسير العلمي لظاهرة انتشار سحب سماوية بهذا الشكل، ويتداولها المواطنون ويرصدونها، تعود إلى غازات صادرة عن الطائرات.

وفسَّر المصدر هذا الأمر علميًّا بأن الغازات الصادرة عن الطائرات تخرج وتتجمع وتنعكس عليها أشعة الشمس، وهذا الأمر ليس بجديد.

وأكد المصدر أنه لا ضرر نهائيًّا من تلك السحب المتجمعة، وليست لها علاقة بتسريب إشعاعي، أو ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.