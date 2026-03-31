مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
20:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البوسنة والهرسك

- -
20:45

إيطاليا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

إسبانيا

جميع المباريات

إعلان

"لن نترك حق الزمالك".. كمال شعيب يكشف مستجدات شكوى النادي ضد زيزو

كتب : محمد عبد الهادي

10:25 ص 31/03/2026

زيزو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، على الأخبار المنتشرة بشأن تغريم نادي الزمالك لصالح أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق.

تصريحات كمال شعيب عن شكوي الزمالك ضد زيزو

أكد كمال شعيب في تصريحات عبر قناة الزمالك، أن كل ما تردد حول صدور قرار لصالح أحمد مصطفى زيزو غير صحيح بالمرة، هذا الأمر يُعيب اتحاد الكرة وليس نادي الزمالك.

وأضاف: "تقدمنا بشكوى سابقة ضد زيزو بسبب انقطاعه عن تدريبات ومباريات الفريق في وقت صعب، والتي أعقبها شكوى من اللاعب بحجة مستحقات مالية له، وحتى هذه اللحظة لم تنظر اللجنة في الشكوتين، فكيف انتشرت شائعة تغريم الزمالك لصالح اللاعب".

وشدد كمال شعيب: "الزمالك طلب من لجنة شؤون اللاعبين عقد جلسة للنظر في شكوى النادي ضد زيزو، ومن المنتظر عقدها خلال أيام قليلة".

ونفى كمال شعيب كل ما تردد حول أحقية زيزو في الحصول على 60 مليون جنيه من نادي الزمالك، مؤكدًا أن الأرقام التي تم تداولها لا يصدقه عقل.

وأتم شعيب تصريحاته مؤكدًا، أن الزمالك لن يترك حقه في شكواه ضد أحمد مصطفى زيزو.

إقرأ أيضًا:
"لست خائفًا".. 5 رسائل قوية من حسام حسن قبل مواجهة إسبانيا

"سنكون على قدر المسؤولية".. تريزيجيه يتحدث عن مواجهة إسبانيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كمال شعيب الزمالك أحمد سيد زيزو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 31-3: تحذير لهذا البرج.. نجاح وأموال لهؤلاء
علاقات

حدث بالفن |عزاء فاطمة كشري وأزمة فنان مع أسرة رشدي أباظة والحالة الصحية
زووم

أمريكا تُعلق على قرار إسرائيل بشأن تشريع إعدام الأسرى.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

سعر الذهب اليوم بمصر يعود للانخفاض ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة