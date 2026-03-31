علق الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، على الأخبار المنتشرة بشأن تغريم نادي الزمالك لصالح أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق.

تصريحات كمال شعيب عن شكوي الزمالك ضد زيزو

أكد كمال شعيب في تصريحات عبر قناة الزمالك، أن كل ما تردد حول صدور قرار لصالح أحمد مصطفى زيزو غير صحيح بالمرة، هذا الأمر يُعيب اتحاد الكرة وليس نادي الزمالك.

وأضاف: "تقدمنا بشكوى سابقة ضد زيزو بسبب انقطاعه عن تدريبات ومباريات الفريق في وقت صعب، والتي أعقبها شكوى من اللاعب بحجة مستحقات مالية له، وحتى هذه اللحظة لم تنظر اللجنة في الشكوتين، فكيف انتشرت شائعة تغريم الزمالك لصالح اللاعب".

وشدد كمال شعيب: "الزمالك طلب من لجنة شؤون اللاعبين عقد جلسة للنظر في شكوى النادي ضد زيزو، ومن المنتظر عقدها خلال أيام قليلة".

ونفى كمال شعيب كل ما تردد حول أحقية زيزو في الحصول على 60 مليون جنيه من نادي الزمالك، مؤكدًا أن الأرقام التي تم تداولها لا يصدقه عقل.

وأتم شعيب تصريحاته مؤكدًا، أن الزمالك لن يترك حقه في شكواه ضد أحمد مصطفى زيزو.

إقرأ أيضًا:

