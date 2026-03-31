إعلان

حزب الله يعلن استهداف مستوطنتين إسرائيليتين ودبّابة ميركافا جنوب لبنان

كتب : د ب أ

10:20 ص 31/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن "حزب الله" في ثلاثة بيانات منفصلة، اليوم الثلاثاء، أن عناصرة استهدفوا دبابة ميركافا على طريق بلدتي القنطرة الطيبة في جنوب لبنان بصاروخ موجه، و حاجزًا عسكريًّا في مستوطنة مسكاف عام، ومنظومة الدفاعات الجوّيّة في مستوطنة معالوت ترشيحا الإسرائيلية بالمسيّرات الانقضاضيّة.

وقال "حزب الله" في بيان إنه "دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة الحادية عشر أمس الإثنين دبّابة ميركافا على طريق بلدتي القنطرة الطيبة في جنوب لبنان بصاروخ موجّه وشوهدت تحترق، ما استدعى حضور قوّة لإخلاء الإصابات وسحب الدبّابة تحت غطاء دخانيّ كثيف تزامن مع قصف بالقذائف الفوسفوريّة".

وفي بيان ثان أعلن حزب الله أنه دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بعد منتصف ليل الثلاثاء، حاجزًا عسكريًّا في مستوطنة مسكاف عام بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة."

وأعلن حزب الله في بيان ثالث إنه دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة الثالثة فجر اليوم منظومة الدفاعات الجوّيّة في مستوطنة معالوت ترشيحا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

