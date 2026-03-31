أسعار 6 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:44 ص 31/03/2026

عملات عربية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.53 جنيه للشراء، و14.6 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.87 جنيه للشراء، بزيادة 31 قرشًا، و14.92 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا.

سعر الدينار البحريني: 142.84 جنيه للشراء، بزيادة 3.05 جنيه، و 145.34 جنيه للبيع، بزيادة 3.1 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.88 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و15.03 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 76.26 جنيه للشراء، بزيادة 1.63 جنيه، و77.39 جنيه للبيع، بزيادة 1.65 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 175.04 جنيه للشراء، بزيادة 3.75 جنيه، و178.55 جنيه للبيع، بزيادة 3.81 جنيه.

عملات عربية سعر الدرهم الإماراتي الدينار الأردني سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي

