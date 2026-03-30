اشتكى عدد من عملاء بنك مصر من تعطل خدمات "إنستاباي" للتحويلات اللحظية، إلى جانب خدمة الإنترنت البنكي، خلال تعاملات اليوم.



وتداول العملاء شكاواهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى صعوبة إجراء التحويلات أو تسجيل الدخول إلى التطبيق، حيث تساءل أحدهم عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن وجود عطل في تطبيق BM Online أو في التحويل عبر "إنستاباي" المرتبط بحسابات البنك، فيما أشار آخرون إلى أن التطبيق لا يعمل والخدمة غير متاحة.

اقرأ أيضا

العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟

قفز 247% ليلامس 55 جنيها.. رحلة الدولار خلال 5 سنوات (رسم تفاعلي)

عودة الخدمات الإلكترونية بعد حل المشكلة

وفي رد على هذه الشكاوى، أكد مصدر مسؤول لمصراوي، أن الخدمات الإلكترونية بالبنك تعرضت لعطل تقني مؤقت خلال اليوم.

وأشار إلى أنه تم التعامل معه على الفور، وعادت جميع الخدمات للعمل بشكل طبيعي.

انتشار إنستاباي

شهدت خدمة إنستاباي انتشارًا واسعًا منذ إطلاقها قبل نحو 3 سنوات، حيث بلغ عدد مستخدميها نحو 17 مليون عميل، بفضل سهولة استخدامها وسرعة تنفيذ المعاملات، إلى جانب مستويات الأمان المرتفعة التي توفرها.

اقرأ أيضا:

البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل

