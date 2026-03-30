كأس رابطة الأندية

المصري

2 2
17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 1
20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

2 1
20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

72 76
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

80 85
19:00

الاتحاد السكندري

الزمالك يهزم الشرقية للدخان بخماسية وديًا استعدادا للمصري

كتب : محمد عبد الهادي

09:27 م 30/03/2026

نادي الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره الشرقية للدخان بالإسكندرية بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم الدوري.

تشكيل الزمالك في مباراة الشرقية للدخان

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد و عمر جابر ومحمود حمدي " الونش" ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد شحاتة وسيف جعفر وآدم كايد وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وأيمن أمير عبد العزيز .

تفاصيل مباراة الزمالك والشرقية للدخان

سيطر الزمالك على مجريات الأمور منذ البداية وهدد مرمى الشرقية للدخان بالإسكندرية في أكثر من فرصة، وفي الدقيقة 28 تمكن سيف جعفر من تسجيل هدف التقدم للزمالك من متابعة لتسديدة أيمن أمير عبد العزيز من داخل منطقة الجزاء وحولها بقدمه على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 37 نجح عمرو ناصر في تسجيل الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بثنائية دون رد.

تشكيل الزمالك في الشوط الثاني أمام الشرقية للدخان

بدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل مكون من، محمد صبحي وبارون اوشينج ومحمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل ومحمود بنتايج ويوسف وائل "فرنسي" وأحمد ربيع وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

وكثف الزمالك محاولاته لتسجيل هدف ثالث، وفي الدقيقة 60 دفع الجهاز الفني بالسيد أسامة بدلًا من محمود حمدي "الونش"، وفي الدقيقة 70 تمكن سيف الجزيري من تسجيل الهدف الثالث للزمالك من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ودفع الجهاز الفني بمحمد إبراهيم بدلًا من محمد إسماعيل.

وفي الدقيقة 85 أضاف سيف الجزيري الهدف الرابع للأبيض والثاني له، قبل أن يحرز الفلسطيني عدي الدباغ الهدف الخامس في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بخماسية دون رد.

الزمالك المصري البورسعيدي الشرقية للدخان

فيديو قد يعجبك



بعد إقراره رسميًا.. ماذا نعرف عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها