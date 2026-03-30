كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، ملامح خطة الجهاز الفني خلال فترة التوقف الدولي الحالية، التي تتضمن مواجهتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح حسن، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت 1»، أن الجهاز الفني وضع برنامجًا منظمًا يعتمد على دراسة دقيقة لأساليب المنتخبات المنافسة، مشيرًا إلى أن مواجهة السعودية كانت نموذجًا لفريق يتميز بالانضباط التكتيكي والتحركات المدروسة، ما تطلب إعدادًا خاصًا للتعامل مع أسلوبه.

وعن المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا، أكد أنها تمثل اختبارًا قويًا نظرًا لسرعة أداء لاعبيها واعتمادهم على ردود الفعل السريعة، ما يفرض على لاعبي المنتخب التحلي بالتركيز واليقظة، إلى جانب تنفيذ تعليمات فنية دقيقة، خاصة فيما يتعلق بسرعة التحول بين الدفاع والهجوم.

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يدرك طبيعة هذه التحديات، ويعمل على نقلها للاعبين بالشكل الأمثل لضمان تحقيق أقصى استفادة فنية من المعسكر.

قرار رحيل صلاح من ليفربول

وفي سياق آخر، تطرق إبراهيم حسن إلى مستقبل محمد صلاح، مؤكدًا أن قرار رحيله عن ليفربول جاء بعد دراسة متأنية، مع تفضيله استمرار اللاعب في الملاعب الأوروبية، رغم إمكانية خوض تجربة بالدوري السعودي الذي يضم عددًا من النجوم الكبار.

كما شدد على أهمية صلاح للمنتخب، موضحًا أن غيابه الحالي بسبب الإصابة يمثل خسارة فنية، لما يمتلكه من تأثير كبير داخل الملعب، سواء في صناعة الفرص أو إرباك دفاعات المنافسين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على التزام محمد صلاح الكامل بتعليمات الجهاز الفني، مشيرًا إلى رغبة اللاعب في التواجد مع المنتخب، وسط تطلعات بعودته قريبًا لدعم الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة.