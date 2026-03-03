مباريات الأمس
لم تبحث موضوع النزاع.. أول تعليق من بيراميدز بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية

كتب : هند عواد

08:44 م 03/03/2026

بيراميدز

علق نادي بيراميدز، على الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بشأن النزاع القانوني بقضية بطل الدوري المصري موسم 2024-2025.

قرار المحكمة الرياضية بشأن الدوري

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، أن المحكمة الرياضية الدولية قضت بأحقيته في بطولة الدوري العام الموسم الماضي، ورفض طعن بيراميدز.

رد رسمي من بيراميدز

أكد أحمد وشاحي المستشار القانوني لنادي بيراميدز، تلقي النادي نسخة من الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في النزاع القانوني الخاص بقضية بطل الدوري المصري بموسم 2024-2025.

وقال وشاحي، إن الحكم انتهى إلى رفض الطعن المقدم من بيراميدز والذي استند إلى مسائل إجرائية لا تتفق وحقيقة القانون واللوائح، وتخالف ما هو مستقر عليه من مبادئ قانونية راسخة في التحكيم، دون أن تبحث هيئة التحكيم أصلاً موضوع النزاع ومدى قانونية عدم تطبيق عقوبة خصم الثلاث نقاط الإضافية.
وأضاف أنه يعكف الآن الفريق القانوني لنادي بيراميدز على دراسة حيثيات الحكم وتقييم الموقف تمهيداً لاتخاذ طرق الطعن المقررة طبقاً للوائح في المرحلة المقبلة.

بيراميدز الدوري المصري النادي الأهلي

