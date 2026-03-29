حقق فريق إنبي فوزا كبيرا على نظيره بتروجيت بنتيجة أربع أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

أهداف مباراة إنبي وبتروجيت

وسجل أهداف إنبي كلا من: أحمد كالوشا في الدقيقة 12، محمد شريف حتحوت في الدقيقة 15، حامد عبدالله في الدقيقة 37، على محمود في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق بتروجيت في الدقيقة 61، ليهدرها أدهم حامد لاعب بتروجيت ويسجلها خارج المرمى.

تأهل إنبي إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر

وبهذا الفوز تأهل إنبي إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر، بعد فوزه على بتروجيت بنتيجة 4-1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.