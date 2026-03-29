كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

2 1
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

0 4
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

1 3
21:00

فرنسا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نيروبي سيتي ثاندر

71 65
18:00

جوهانسبرج جاينتس

إعلان

بعد رباعية بتروجيت.. إنبي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العاصمة

كتب : محمد عبد السلام

09:58 م 29/03/2026

خلال مباراة إنبي وبتروجيت

حقق فريق إنبي فوزا كبيرا على نظيره بتروجيت بنتيجة أربع أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

أهداف مباراة إنبي وبتروجيت

وسجل أهداف إنبي كلا من: أحمد كالوشا في الدقيقة 12، محمد شريف حتحوت في الدقيقة 15، حامد عبدالله في الدقيقة 37، على محمود في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق بتروجيت في الدقيقة 61، ليهدرها أدهم حامد لاعب بتروجيت ويسجلها خارج المرمى.

تأهل إنبي إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر

وبهذا الفوز تأهل إنبي إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر، بعد فوزه على بتروجيت بنتيجة 4-1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس عاصمة مصر إنبي بتروجيت

أمطار وهدوء تام.. نرصد تفاصيل اليوم الثاني لقرار غلق المحال بأسيوط (فيديو
وفاة الفنانة فاطمة كشري بعد صراع مع المرض
الأوقاف تقرر عدم إنارة المآذن وإزالة الزينة بالمساجد
بحضور الخطيب وحسن شحاتة.. أبرز الحاضرين في عزاء شقيق فاروق جعفر (صور)
سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات
إعلان

إعلان

