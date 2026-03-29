كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

2 1
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

0 3
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نيروبي سيتي ثاندر

71 65
18:00

جوهانسبرج جاينتس

جميع المباريات

رغم الخسارة.. وادي دجلة يتأهل إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر

كتب : محمد عبد السلام

07:31 م 29/03/2026 تعديل في 08:38 م

خلال مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش

حقق طلائع الجيش الفوز على نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

أهداف مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش

وسجل أهداف طلائع الجيش كلا من: خالد محمد في الدقيقة 4+40، إسماعيل أورو في الدقيقة 69.

بينما سجل هدف وادي دجلة الوحيد في المباراة اللاعب عمر عدلي في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

صعود وادي دجلة إلى نصف نهائي

ورغم فوز طلائع الجيش لم ينجح في الصعود إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر، بسبب تفوق وادي دجلة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.

ونجح وادي دجلة في الصعود إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد تغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

