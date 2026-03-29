حقق طلائع الجيش الفوز على نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

أهداف مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش

وسجل أهداف طلائع الجيش كلا من: خالد محمد في الدقيقة 4+40، إسماعيل أورو في الدقيقة 69.

بينما سجل هدف وادي دجلة الوحيد في المباراة اللاعب عمر عدلي في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

صعود وادي دجلة إلى نصف نهائي

ورغم فوز طلائع الجيش لم ينجح في الصعود إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر، بسبب تفوق وادي دجلة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.

