يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية غدًا الاثنين، استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم المحلي في الدوري الممتاز وكأس مصر.

ويستضيف بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي، نادي "ليفلز" أحد أندية دوري الدرجة الثالثة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن برنامج الإعداد للمباريات المقبلة.

وتأتي المباراة الودية تحضيرًا لمواجهة الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر أمام إنبي المقرر إقامتها يوم 3 أبريل الجاري، قبل استكمال منافسات الدوري الممتاز بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 11 أبريل.

بيراميدز يودع بطولة دوري أبطال أفريقيا

ويذكر أن بيراميدز ودع مؤخرًا بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته أمام الجيش الملكي المغربي بهدفين في القاهرة، والتعادل في الذهاب 1-1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في المغرب.