كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

21:00

فرنسا

المصرية للاتصالات

16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

19:00

الاتحاد السكندري

بيراميدز يواجه ليفلز وديا تحضيرا لاستئناف مباريات الدوري

كتب : محمد خيري

03:36 م 29/03/2026

فريق بيراميدز

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية غدًا الاثنين، استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم المحلي في الدوري الممتاز وكأس مصر.

ويستضيف بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي، نادي "ليفلز" أحد أندية دوري الدرجة الثالثة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن برنامج الإعداد للمباريات المقبلة.

وتأتي المباراة الودية تحضيرًا لمواجهة الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر أمام إنبي المقرر إقامتها يوم 3 أبريل الجاري، قبل استكمال منافسات الدوري الممتاز بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 11 أبريل.

بيراميدز يودع بطولة دوري أبطال أفريقيا

ويذكر أن بيراميدز ودع مؤخرًا بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته أمام الجيش الملكي المغربي بهدفين في القاهرة، والتعادل في الذهاب 1-1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في المغرب.

اكتشفها على ظهرك.. علامة تكشف أن كليتيك في خطر
اكتشفها على ظهرك.. علامة تكشف أن كليتيك في خطر

الحظ على الأبواب.. 4 أبراج هتعيش أسعد أيام حياتها الفترة القادمة

مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة
ما الذي فكر فيه الفريق كامل الوزير ليلة التعديل الوزاري؟
"كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم حسم

