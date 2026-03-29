وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، تهنئة لأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعد انتخابه، رئيساً لاتحاد الروابط الأفريقية لكرة القدم بالتزكية لمدة 4 سنوات.

بيان اتحاد الكرة لتهنئة أحمد دياب

جاء البيان كالتالي: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص التهنئة للنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بمناسبة انتخابه رئيساً لاتحاد الروابط الأفريقية لكرة القدم بالتزكية لمدة 4 سنوات.

وتابع البيان: "يعكس هذا الفوز المستحق ثقة القارة في الكوادر المصرية وقدرتها على قيادة المشهد الرياضي القاري نحو آفاق جديدة، وهو ما يعد امتداداً طبيعياً لدور مصر التاريخي في تأسيس وريادة كرة القدم الأفريقية منذ مطلع القرن الماضي.

