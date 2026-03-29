كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

0 0
03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

اتحاد الكرة يهنئ أحمد دياب برئاسة اتحاد الروابط الأفريقية بالتزكية

كتب : محمد عبد الهادي

12:42 م 29/03/2026 تعديل في 01:19 م

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية (1)

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، تهنئة لأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعد انتخابه، رئيساً لاتحاد الروابط الأفريقية لكرة القدم بالتزكية لمدة 4 سنوات.

بيان اتحاد الكرة لتهنئة أحمد دياب

جاء البيان كالتالي: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص التهنئة للنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بمناسبة انتخابه رئيساً لاتحاد الروابط الأفريقية لكرة القدم بالتزكية لمدة 4 سنوات.

وتابع البيان: "يعكس هذا الفوز المستحق ثقة القارة في الكوادر المصرية وقدرتها على قيادة المشهد الرياضي القاري نحو آفاق جديدة، وهو ما يعد امتداداً طبيعياً لدور مصر التاريخي في تأسيس وريادة كرة القدم الأفريقية منذ مطلع القرن الماضي.

