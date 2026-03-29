كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

0 0
03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

هل ينضم البرازيلي لوكاس مورا لفريق الأهلي؟.. وكيله يوضح

كتب : مصراوي

11:33 ص 29/03/2026

لوكاس مورا مهاجم فريق باريس

حسم جونيور بيدروسو، وكيل أعمال البرازيلي لوكاس مورا، لاعب ساو باولو، الجدل المثار مؤخرًا حول ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية برازيلية قد أشارت في وقت سابق إلى اهتمام الأهلي بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان وتوتنهام السابق، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع ساو باولو بنهاية شهر يونيو المقبل، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع لوكاس مورا

وفي تصريحات خاصة، نفى بيدروسو وجود أي مفاوضات من جانب الأهلي، قائلًا: “لا أعلم سبب ربط اسم لوكاس مورا بالانتقال إلى الأهلي في الوقت الحالي”.

وأضاف: “لا يمكنني التعليق على هذا الأمر، لأنه ببساطة لا يوجد أي تواصل من جانب الأهلي حتى الآن”.

