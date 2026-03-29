كشف نجم منتخب مصر السابق عمرو زكي، كواليس مفاوضات النادي الأهلي لضمه على مدار مسيرته الكروية، مؤكدًا أن تلك المحاولات تكررت أكثر من مرة، لكنها لم تصل إلى مرحلة التفاوض الرسمي.

وأوضح زكي خلال تصريحات عبر قناة أون، أن الأهلي حاول التعاقد معه في أربع مناسبات مختلفة منذ فترة الناشئين، مشيرًا إلى أن التواصل جاء عبر عدد من رموز النادي، أبرزهم المهندس عدلي القيعي، والكابتن محمود الخطيب الذي تحدث معه مرتين، بالإضافة إلى الكابتن محمد يوسف.

وأضاف أن حديث الخطيب معه لم يكن في إطار تفاوض مباشر، بل اتسم بالتقدير والاحترام، حيث كان يؤكد له قيمته كلاعب ويتمنى انضمامه، وهو ما قابله زكي بنفس القدر من الاحترام، مؤكدًا تمسكه بنادي الزمالك في تلك الفترة.

وأشار مهاجم الزمالك السابق إلى أنه كان يفضل الاستمرار مع ناديه طالما كان يحظى برغبة الإدارة، موضحًا أن انتماءه لم يكن مجرد كلمات، بل مواقف عملية، قائلاً: “أنا زملكاوي بمواقف وليس بالكلام”.

كواليس أزمته مع ممدوح عباس

كما تطرق زكي إلى فترة أزمته مع إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس، مؤكدًا أن رفض العروض الأوروبية التي تلقاها آنذاك أثّر على مسيرته، مضيفًا: “كنت قريبًا من خطوة مختلفة تمامًا، لكن لم يحالفني الحظ”.

وعن إمكانية اتخاذ قرار حال أعاد الزمان به، أقر زكي بأن كرة القدم أصبحت أكثر احترافية، وأن كل شيء بات واردًا وفقًا للظروف، رغم تأكيده أنه لا يندم على أي قرار اتخذه خلال مسيرته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكبير للنادي الأهلي ورموزه، مشددًا على أن رغبة أي لاعب في الانضمام للأهلي تمثل شرفًا، لكنه في المقابل ظل متمسكًا بخياراته وانتمائه لنادي الزمالك.