كشف الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه "الكورة مع فايق" عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، تفاصيل بند شراء اللاعب كاموش في عقده مع النادي الأهلي.

وأوضح فايق: أن التعاقد مع كاموش جاء بناء على رغبة المدير الفني ييس توروب، مشيرا إلى أن عقد اللاعب يتضمن شروطا محددة لتفعيل بند الشراء.

وأضاف: أن بند الشراء يتم تفعيله في حال مشاركة اللاعب في نسبة محددة من مباريات الفريق، أو تسجيله 10 أهداف مع الفريق، وتبلغ نسبة المشاركة المطلوبة نحو 60% من إجمالي مباريات الأهلي، سواء كأساسي أو كبديل.

وأشار: إلى أن الأهلي خاض حتى الآن 12 مباراة منذ انضمام كاموش، وشارك اللاعب في 7 منها، فيما يتبقى 6 مباريات حتى نهاية الموسم، وبالتالي، إذا شارك كاموش في 4 مباريات إضافية، سيتم تفعيل بند الشراء رسميا، بينما في حال عدم مشاركته لن يتم تفعيل البند.

واختتم بأن الأهلي، في حال قرر عدم تفعيل بند الشراء رغم تحقق الشروط، سيكون ملزما بدفع شرط جزائي يقدر بـ200 ألف يورو.