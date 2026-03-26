مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

0 0
15:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

مسار

1 0
15:30

بلدية المحلة

جميع المباريات

أكثر من ربع مليار جنيه.. كيف ينقذ الزمالك مشاركته الأفريقية في 60 يوما؟

كتب : هند عواد

02:10 م 26/03/2026

ديون الزمالك في عهد حسين لبيب

أصبح مجلس إدارة الزمالك مطالبا بدفع أكثر من ربع مليار جنيه، خلال شهرين، لإنقاذ مشاركته الأفريقية الموسم المقبل.

إيقاف قيد الزمالك

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإيقاف القيد الـ14، بسبب مستحقات متأخرة للاعبه السابق أحمد الجفالي.

وبلغت مديونات الزمالك للاعبين ومدربين وأندية ما يقرب من 5,474,000 دولار (288 مليون جنيه مصري).

وتم إيقاف قيد الزمالك بسبب القضايا التالية:

- لويس فيسنتي كاسترو (مدرب حراس الزمالك السابق)

- جواو ميجيل جيديس (مساعد جوميز مدرب الزمالك السابق)

- أندريه ستيفان بيكي (مساعد جوميز)

- كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق

- جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق

- فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق

- نادي إستريلا أمادورا البرتغالي (صفقة شيكو بانزا)

- نادي شارلوروا البلجيكي (صفقة عدي الدباغ)

- نادي نهضة الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق)

- نادي أوليكساندريا أوكرانيا (صفقة خوان بيزيرا)

- السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق السابق

- سانت إتيان الفرنسي (صفقة محمود بنتايك)

- فريق اتحاد طنجة (صفقة ضم عبد الحميد معالي)

- التونسي أحمد الجفالي

الزمالك مهدد بالحرمان من المشاركة الأفريقية

يجب على مجلس إدارة الزمالك تسوية جميع مديونياته سواء بسدادها أو جدولتها للحصول على الرخصة الأفريقية لموسم 2026-2027.

وقال في مصدر بالزمالك في تصريحات سابقة لمصراوي: " لابد من تسوية أي قضية صدر فيها حكم قبل يوم 31 مارس في موعد أقصاه شهرين (سواء بإنهاء القضية نهائيا أو الجدولة) حتى يتسنى للفريق الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية".

الزمالك دوري أبطال أفريقيا الجفالي

تصل القاهرة.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد مع نشاط
بينها "ضربة الحسم".. أكسيوس: البنتاجون يعد سيناريوهات للتعامل مع إيران
احمي صدرك.. كيف تتجنب نزلات البرد خلال الأمطار؟
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر
قرار من الاستئناف بشأن المحامي المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة
