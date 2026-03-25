كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

- -
20:30

المصرية للاتصالات

سيف زاهر يكشف عودة ثلاثة لاعبين من الإعارة إلى النادي الأهلي

كتب : محمد عبد السلام

12:21 م 25/03/2026

سيف زاهر

كشف الإعلامي سيف زاهر عن عودة ثلاثة لاعبين من الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورتس".

عودة لاعبي النادي الأهلي

وقال سيف زاهر: إن إدارة النادي الأهلي استقرت على عودة ثلاثة لاعبين، وهم: محمد عبد الله، وأحمد عبدين، وكباكا، مؤكدا أن هذه الأسماء هي الأقرب للانضمام مجددا للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: أن من أهم عوامل نجاح الأهلي هو وجود عناصر شابة تدعم الفريق خلف النجوم، مشددا على ضرورة منح الناشئين فرصة المشاركة، لأن توازن أي فريق يعتمد على الجمع بين الخبرة والشباب.

وتابع: أن الفريق في الفترة الأخيرة لم يشهد تصعيد عدد كافي من الناشئين، ولم يحصلوا على فرص حقيقية للمشاركة، مشيرا إلى أن المدرب توروب لم يعتمد بشكل كبير على العناصر الشابة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ناشئي الأهلي تعرضوا لقدر من الظلم خلال الفترة الماضية، حيث كان يتم تصعيدهم ثم إعادتهم إلى فرق الشباب أو خروجهم على سبيل الإعارة، دون الاستفادة الكاملة من قدراتهم.

