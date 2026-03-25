كشف الإعلامي سيف زاهر عن عودة ثلاثة لاعبين من الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورتس".

وقال سيف زاهر: إن إدارة النادي الأهلي استقرت على عودة ثلاثة لاعبين، وهم: محمد عبد الله، وأحمد عبدين، وكباكا، مؤكدا أن هذه الأسماء هي الأقرب للانضمام مجددا للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: أن من أهم عوامل نجاح الأهلي هو وجود عناصر شابة تدعم الفريق خلف النجوم، مشددا على ضرورة منح الناشئين فرصة المشاركة، لأن توازن أي فريق يعتمد على الجمع بين الخبرة والشباب.

وتابع: أن الفريق في الفترة الأخيرة لم يشهد تصعيد عدد كافي من الناشئين، ولم يحصلوا على فرص حقيقية للمشاركة، مشيرا إلى أن المدرب توروب لم يعتمد بشكل كبير على العناصر الشابة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ناشئي الأهلي تعرضوا لقدر من الظلم خلال الفترة الماضية، حيث كان يتم تصعيدهم ثم إعادتهم إلى فرق الشباب أو خروجهم على سبيل الإعارة، دون الاستفادة الكاملة من قدراتهم.