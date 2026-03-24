علق أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، على أداء الفارس الأبيض في مباراته الأخيرة أمام أوتوهو الكونغولي بربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ماذا قال أحمد عيد عبدالملك عن مواجهة الزمالك وأوتوهو

وقال عبد الملك في تصريحات تليفزيونية إن الفريق أهدر فوزاً كان في المتناول أمام أوتوهو، وصفاً ما حدث خلال الدقائق العشر الأخيرة "بالولادة المتعثرة".

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال نجح في إدارة المباراة بكفاءة، موضحاً أن مجريات اللقاء وسيناريوهاته تعكس هذا النجاح بشكل واضح.

وتابع أن الزمالك تمكن من الوصول إلى مرمى المنافس وخلق العديد من الفرص خلال الشوط الثاني، لافتاً إلى أن الخطأ الذي وقع فيه الحارس محمد صبحي كان سبباً رئيسياً في تغير مجريات اللقاء.

كما أشار إلى أن هذا الخطأ ربما يعود إلى غياب اللاعب عن معسكر منتخب مصر الحالي، معتبراً أنه لا يوجد مبرر واضح للإعلان عن قائمة المنتخب قبل مواجهة الزمالك وأوتوهو.

واختتم عبد الملك تصريحاته بالتأكيد على تمنيه انضمام محمد شحاتة ومحمد إسماعيل ومحمد إبراهيم إلى قائمة المنتخب، مؤكداً أنهم يستحقون الفرصة ويقدمون مستويات أفضل من بعض اللاعبين الذين ظهروا مؤخراً.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم 3 أبريل المقبل على ملعب إستاد برج العرب، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية "مرحلة التتويج" من منافسات الدوري المصري الممتاز.