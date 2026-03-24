بيان رسمي من ليفربول بعد إعلان محمد صلاح رحيله عن الفريق

كتب : نهي خورشيد

09:25 م 24/03/2026

محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول التوصل لاتفاق نهائي مع الدولي المصري محمد صلاح لإنهاء مسيرته مع الفريق مع ختام موسم 2025-2026، ليختتم بذلك صفحة طويلة امتدت لعدة سنوات داخل ملعب أنفيلد.

تعليق ليفربول على رحيل صلاح

وأوضح النادي أن اللاعب توصل إلى اتفاق لإنهاء رحلته مع الريدز التي امتدت لتسعة أعوام.

وأعرب صلاح عن رغبته في إعلان هذا الخبر للجماهير حرصاً منه على الشفافية بشأن مستقبله وتقديراً واحتراماً لهم.

واختتم النادي بيانه بالإشارة إلى أن الوقت المناسب للاحتفال بمسيرة صلاح وإنجازاته سيأتي قريباً خلال العام، ليودع اللاعب جماهير الأنفليد بشكل رسمي.

مسيرة وأرقام محمد صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادماً من روما، إذ ساهم في تحقيق العديد من الألقاب الكبرى من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، إلى جانب بطولات محلية أخرى.

وعلى المستوى الفردي، خاض صلاح 435 مباراة بقميص ليفربول، سجل خلالها 255 هدفاً ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، كما توج بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، إلى جانب حصوله على العديد من الجوائز الفردية التي عززت مكانته بين أفضل لاعبي العالم.

