أعلن نادي ليفربول التوصل لاتفاق نهائي مع الدولي المصري محمد صلاح لإنهاء مسيرته مع الفريق مع ختام موسم 2025-2026، ليختتم بذلك صفحة طويلة امتدت لعدة سنوات داخل ملعب أنفيلد.

تعليق ليفربول على رحيل صلاح

وأوضح النادي أن اللاعب توصل إلى اتفاق لإنهاء رحلته مع الريدز التي امتدت لتسعة أعوام.

وأعرب صلاح عن رغبته في إعلان هذا الخبر للجماهير حرصاً منه على الشفافية بشأن مستقبله وتقديراً واحتراماً لهم.

واختتم النادي بيانه بالإشارة إلى أن الوقت المناسب للاحتفال بمسيرة صلاح وإنجازاته سيأتي قريباً خلال العام، ليودع اللاعب جماهير الأنفليد بشكل رسمي.

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.



The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

مسيرة وأرقام محمد صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادماً من روما، إذ ساهم في تحقيق العديد من الألقاب الكبرى من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، إلى جانب بطولات محلية أخرى.

وعلى المستوى الفردي، خاض صلاح 435 مباراة بقميص ليفربول، سجل خلالها 255 هدفاً ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، كما توج بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، إلى جانب حصوله على العديد من الجوائز الفردية التي عززت مكانته بين أفضل لاعبي العالم.

