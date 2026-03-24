أجرت رابطة الأندية المصرية تعديلات على جدول مباريات مرحلة التتويج بالدوري، وذلك بعد وداع أندية الأهلي وبيراميدز والمصري للمسابقات القارية. ومن المنتظر أن تبدأ منافسات المرحلة الحاسمة يوم 6 أبريل، على أن تختتم في 15 مايو.

وتتضمن التعديلات إمكانية تأجيل المباراة الأخيرة في حال نجاح الزمالك في بلوغ نهائي كأس الكونفدرالية، حيث سيخوض مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا في موعد لاحق.

مباريات بيراميدز بعد تعديل الجدول

في هذا السياق، يواصل بيراميدز سعيه للمنافسة على لقبي الدوري وكأس مصر، عقب خروجه من دوري أبطال إفريقيا، مع جدول مزدحم بالمواجهات الحاسمة.

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز كالتالي:

إنبي ضد بيراميدز - الجمعة 3 أبريل - كأس مصر.

بيراميدز ضد المصري - السبت 11 أبريل - الدوري المصري.

الزمالك ضد بيراميدز - الخميس 23 أبريل - الدوري المصري.

بيراميدز ضد الأهلي - الإثنين 27 أبريل - الدوري المصري.

بيراميدز ضد إنبي - الجمعة 1 مايو - الدوري المصري.

سيراميكا ضد بيراميدز - الثلاثاء 5 مايو - الدوري المصري.

الأحد 10 مايو - نهائي كأس مصر حال تأهل بيراميدز.

بيراميدز ضد سموحة - الجمعة 15 مايو - الدوري المصري.