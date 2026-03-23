"أتحمل المسؤولية".. أول تعليق من الجزيري بعد وقوفه حارس مرمى أمام أوتوهو

كتب : محمد عبد الهادي

03:21 م 23/03/2026 تعديل في 03:32 م

سيف الدين الجزيري

تحدث المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على اللقطة المثيرة للجدل في مباراة الفريق أمس الأحد، أمام أوتوهو الكونغولي.

وشهدت مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي طرد الحارس محمد صبحي، وانتهاء تبديلات الفريق، ليقرر المهاجم سيف الدين الجزيري الوقوف حارس مرمي حتي نهاية اللقاء.

تعليق سيف الدين الجزيري بعد وقوفه حارس مرمى

كتب الجزيري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام: "مباراة اليوم نحطها قدامي وممننساهاش".

وتابع: "دخلت كبديل، ضيعت فرص، واستقبلنا هدف، وبعدها الحارس خرج بالكارت الأحمر، أتحمل مسؤوليتي كاملة، ما فما حتى عذر فما خدمة برك".

وواصل الجزيري: "أما في نفس الوقت، فزنا وتأهلنا والحمد لله، هذا بفضل روح الفريق اللي ما استسلمتش حتي لحظة".

واختتم: "شكرًا كبير لجمهورنا على المساندة من الأول للآخر".

