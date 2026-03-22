مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

0 1
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

أوتوهو أويو

كأس كاراباو

أرسنال

0 2
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"بعد توديع دوري الأبطال".. تحرك عاجل من بيراميدز ضد حكم مباراة الفريق أمام الجيش الملكي

كتب : يوسف محمد

08:11 م 22/03/2026
    لقطات من مباراة بيراميدز والجيش الملكي (10)
    لقطات من مباراة بيراميدز والجيش الملكي (9)
    انفعال مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من الجيش الملكي (1) (1)
    انفعال مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من الجيش الملكي (2) (1)
    انفعال مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من الجيش الملكي (6) (1)
    لقطات من مباراة بيراميدز والجيش الملكي (5)
    لقطات من مباراة بيراميدز والجيش الملكي (6)
    لقطات من مباراة بيراميدز والجيش الملكي (7)
    لقطات من مباراة بيراميدز والجيش الملكي (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد الحكم الموريتاني دحان بيدا، الذي أدار مباراة العودة بين الفريق السماوي والجيش الملكي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمس أمام الجيش الملكي، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بيراميدز قرر تقديم شكوى ضد الحكم الموريتاني دحان بيدا، بسبب الأخطاء التحكيمية التي قام بها في مباراة الجيش الملكي أمس، التي يشوبها التعمد".

وأضاف: "الحكم تسبب في ظلم واضح للفريق، وكان أحد الأسباب الرئيسية في الخسارة والخروج من البطولة، وتغاضى عن احتساب ركلتي جزاء للفريق".

وتابع: "الحالة الأولى جاءت في الشوط الأول، ورغم وضوحها ومراجعتها في تقنية الفيديو، إلا أن الحكم رفض احتسابها بشكل مثير، الثانية كانت بعد تجاهله احتساب ركلة جزاء أخرى لصالح يوسف أوباما في الشوط الثاني".

واختتم المصدر تصريحاته: "بيراميدز طالب بفتح تحقيق عاجل مع الحكم وطاقم التحكيم، بسبب القرارات التي أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة وأدت إلى خروج الفريق من البطولة".

نتيجة مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وودع بيراميدز بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، بعدما تلقى الهزيمة أمام الجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وكانت مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي، التي أقيمت في المغرب، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي بالمغرب.

وعاد بيراميدز ليواجه الجيش الملكي أمس في القاهرة، بأمل مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، لكنه تلقى هزيمة مفاجأة أمام الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف واحد، ليودع البطولة من ربع النهائي.

أقرأ أيضًا:
بيراميدز والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا نادي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
مدارس

زووم

اقتصاد

رياضة عربية وعالمية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

