في اختبار حاسم لمواصلة المشوار القاري، يلتقي الزمالك مع نظيره أوتوهو أويو، مساء اليوم الأحد، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يدخل الفريق الأبيض المواجهة بشعار “لا بديل عن الفوز” من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في برازافيل قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ما يمنح الزمالك أفضلية نسبية قبل لقاء الحسم، في ظل سعيه لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة، بعدما أصبح الزمالك الممثل الوحيد للكرة المصرية في البطولات الأفريقية هذا الموسم، عقب خروج الأهلي وبيراميدز من منافسات دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب وداع المصري للبطولة ذاتها، ويعد تأهل الأبيض بمثابة إنقاذ للفرق المصرية في تحقيق لقب أفريقي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2.

ويأمل الزمالك في استعادة بريقه القاري والمضي قدمًا نحو استعادة لقب الكونفدرالية، في مهمة لن تخلو من التحديات أمام منافس يسعى بدوره لتحقيق مفاجأة خارج الديار.