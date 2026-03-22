واصل الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، نتائجه السلبية رفقة المارد الأحمر، عقب الهزيمة أمام الترجي التونسي أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما بدوري أبطال أفريقيا.

وتلقى المارد الأحمر أمس السبت 21 مارس الجاري، الهزيمة أمام نظيره الترجي التونسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وودع الأحمر البطولة، بعدما تلقى الهزيمة ذهابا وإيابا أمام الترجي، حيث تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، قبل أن يتلقى الهزيمة في العودة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موقف توروب من الاستمرار مع الأهلي بعد توديع دوري أبطال أفريقيا

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك أزمة تواجه إدارة النادي في إقالة توروب، هى تتعلق بالشرط الجزائي في عقد المدرب الدنماركي".

وأضاف: "في حال قيام إدارة الأهلي بإقالة توروب قبل نهاية الموسم الحالي، فمن حقه الحصول على راتب 3 أشهر كشرط جزائي، بجانب ما تبقى من الموسم الحالي، مما يعني أنه سيحصل على 7 أشهر بشكل كامل".

وتابع: "هذا راتب كبير لا تستطيع خزينة الأهلي تحمله في الوقت الحالي، لذا فالأقرب الانتظار لنهاية الموسم الحالي، ثم اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير المدرب مع الأحمر".

واختتم المصدر تصريحاته: "هناك بعض المسؤولين داخل النادي، يرون أنه لابد من ضرورة، رحيل المدرب مهما كانت التكاليف المادية".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة، الموافق 3 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

والجدير بالذكر أن الأهلي يحتل حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، خلف كلا من الزمالك المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب.

