لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 0 الترجي.. ضغط أحمر قوي لتسجيل الثاني

كتب : يوسف محمد

08:56 م 21/03/2026 تعديل في 09:32 م
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج وإمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه وأشرف بن شرقي

وفي المقابل جاء تشكيل الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: محمد أمين بن حميدة، محمد أمين توجاي، حمزة الجلاصي وإبراهيما كايتا

خط الوسط: عبد الرحمن كوناتي، حسام تقا وأونوتشي أوجبيلو

خط الهجوم: كسيلة بو عالية، فلوريان دانهو وجاك ديارا

أبرز أحداث مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: فرصة خطيرة للأهلي بعد رأسية من لاعب الأحمر يخرجها دفاع الترجي من على خط المرمى

الدقيقة 10: محمود تريزيجيه يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى الترجي

الدقيقة 12: تسديدة من إمام عاشور تصطدم بدفاع الترجي

الدقيقة 15: سيطرة حمراء على الكرة ومحاولات لتسجيل الثاني

الدقيقة 20: تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو، يتصدى لها حارس مرمى الترجي التونسي

الدقيقة 29: عرضية من إمام عاشور لاعب الأهلي يبعدها دفاع الترجي التونسي إلى ركلة ركنية

