مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

البنك الأهلي

جميع المباريات

إعلان

بعثة منتخب الناشئين تصل ليبيا استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا

كتب : محمد خيري

01:43 م 21/03/2026

منتخب الناشئين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، إلى مطار مطار بنينا عبر الخطوط الجوية المصرية، استعدادًا لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وكان في استقبال البعثة السيد محمد عرفة، الذي رحب باللاعبين مؤكداً حرصه على تذليل أي عقبات أمام المنتخب خلال مهمته في ليبيا.

جدول مباريات المنتخب في التصفيات:

27 مارس: مواجهة منتخب تونس
30 مارس: مواجهة منتخب المغرب
2 أبريل: مواجهة منتخب ليبيا
5 أبريل: مواجهة منتخب الجزائر

ويمثل هذا المعسكر فرصة مهمة للفراعنة الصغار لبدء مشوار التأهل إلى النهائيات، في منافسات قوية ومتصاعدة ضمن مجموعة شمال أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر منتخب الناشئين تصفيات شمال أفريقيا

أحدث الموضوعات

تهديد زيزو وعودة الشناوي.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الترجي التونسي
رياضة محلية

تهديد زيزو وعودة الشناوي.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الترجي التونسي
"يملك خبرة وثقافة التتويجات".. كيف حذرت الصحف التونسية الترجي قبل موقعة
رياضة محلية

"يملك خبرة وثقافة التتويجات".. كيف حذرت الصحف التونسية الترجي قبل موقعة
إيران: سنجعل ترامب عاجزًا عن إخراج تواببت جنوده من أرضنا
شئون عربية و دولية

إيران: سنجعل ترامب عاجزًا عن إخراج تواببت جنوده من أرضنا
هجوم أمريكي إسرائيلي على منشأة نطنز النووية الإيرانية.. مركز تخصيب اليورانيوم
شئون عربية و دولية

هجوم أمريكي إسرائيلي على منشأة نطنز النووية الإيرانية.. مركز تخصيب اليورانيوم
"غطاء سحابي كثيف وأجواء باردة".. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تضرب هذه
أخبار مصر

"غطاء سحابي كثيف وأجواء باردة".. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تضرب هذه

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان