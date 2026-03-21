بعثة منتخب الناشئين تصل ليبيا استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، إلى مطار مطار بنينا عبر الخطوط الجوية المصرية، استعدادًا لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وكان في استقبال البعثة السيد محمد عرفة، الذي رحب باللاعبين مؤكداً حرصه على تذليل أي عقبات أمام المنتخب خلال مهمته في ليبيا.

جدول مباريات المنتخب في التصفيات:

27 مارس: مواجهة منتخب تونس

30 مارس: مواجهة منتخب المغرب

2 أبريل: مواجهة منتخب ليبيا

5 أبريل: مواجهة منتخب الجزائر

ويمثل هذا المعسكر فرصة مهمة للفراعنة الصغار لبدء مشوار التأهل إلى النهائيات، في منافسات قوية ومتصاعدة ضمن مجموعة شمال أفريقيا.