دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

البنك الأهلي

جميع المباريات

تغييرات بالجملة.. التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الجيش الملكي

كتب : محمد خيري

11:31 ص 21/03/2026

فريق بيراميدز

استقر كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجيش الملكي المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويستضيف بيراميدز نظيره المغربي، في السادسة مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب 30 يونيو، في لقاء حاسم لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وشهدت اختيارات المدرب الكرواتي عدة تغييرات مقارنة بالمباراة السابقة أمام بتروجيت في كأس مصر، والتي حسمها الفريق السماوي بثنائية نظيفة، في إطار سعيه للوصول إلى أفضل توليفة ممكنة لحسم بطاقة التأهل.

التشكيل المتوقع لبيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين – حامد حمدان – ناصر ماهر

خط الهجوم: محمود زلاكة – أحمد عاطف قطة – فيستون ماييلي

بيراميدز الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

وول ستريت جورنال: إيران تستهدف قاعدة دييجو جارسيا بصواريخ باليستية
الأب يلحق بصغيريه.. المنوفية تودع 3 ضحايا في حادث اختناق الغاز يوم العيد
منى زكي تهنئ ريهام عبد الغفور على نجاح "حكاية نرجس"
سعر الذهب اليوم بمصر يهبط ببداية تعاملات ثاني أيام العيد السبت
بعد عيد الفطر.. جدول الإجازات المتبقية خلال 2026
